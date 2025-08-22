Культура
15:19, 22 августа 2025Культура

Киркоров прокомментировал новости о неизлечимом заболевании

Филипп Киркоров подтвердил, что ему диагностировали неизлечимое заболевание
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Народный артист России Филипп Киркоров прокомментировал новости о том, что ему диагностировали неизлечимое заболевание. Его слова приводит Super.ru.

Исполнитель подтвердил, что у него сахарный диабет. Он отметил, что из-за этого его раны на руке плохо заживают. «А потом, ну, болезнь. Болезнь все переживают достаточно серьезно. Болезнь никогда не в плюс. Но сегодняшняя медицина <...>делает успехи», — сказал певец.

В четверг, 21 августа, во время концерта в Казани Киркоров попытался подняться по ступенькам, но не удержался и упал. Несмотря на это, артист быстро встал и продолжил выступление.

До этого сообщалось, что врачи диагностировали у Киркорова диабет второго типа. По данным Mash, исполнитель жалуется на слабость, перепады настроения, постоянное чувство жажды и «ватные ноги».

