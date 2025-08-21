Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
09:59, 21 августа 2025Культура

Киркорову диагностировали серьезную болезнь

Mash: Певцу Филиппу Киркорову диагностировали диабет второго типа
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Врачи диагностировали народному артисту России Филиппу Киркорову диабет второго типа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, исполнитель жалуется на слабость, постоянное чувство жажды и «ватные ноги». Из-за этого Кирокров на данный момент не может вернуться к выступлениям. Ближайшие мероприятия с участием артиста запланированы на февраль 2026 года.

Также отмечается, что у певца наблюдаются перепады настроения. «Врачи пытались посоветовать ему диету, но Киркоров наотрез отказывается», — говорится в сообщении.

Серьезное заболевание у Киркорова заподозрили после инцидента с пиротехникой на концерте в апреле — раны артиста долго не затягивались. «Теперь ему ежедневно колют инсулин и надеются, что в ближайшее время рана затянется», — пишет канал.

Ранее Филипп Киркоров объявил о возвращении к концертной деятельности после травмы руки.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вэнс заявил о желании России получить находящуюся под контролем Украины территорию

    Украина атаковала Крым

    Названо место самых масштабных потерь ВСУ за три года спецоперации

    Зеленский рассказал о вариантах мест встречи с Путиным

    Исинбаевой разблокировали счета в России

    Названа дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 на PlayStation 5

    Врач предупредил об опасном последствии привычки сдерживать чихание

    Банк России призвал дать экономике передышку

    Зеленский заявил о своей готовности к выборам

    Популярный американский рэпер выступит в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости