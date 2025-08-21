Киркорову диагностировали серьезную болезнь

Mash: Певцу Филиппу Киркорову диагностировали диабет второго типа

Врачи диагностировали народному артисту России Филиппу Киркорову диабет второго типа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, исполнитель жалуется на слабость, постоянное чувство жажды и «ватные ноги». Из-за этого Кирокров на данный момент не может вернуться к выступлениям. Ближайшие мероприятия с участием артиста запланированы на февраль 2026 года.

Также отмечается, что у певца наблюдаются перепады настроения. «Врачи пытались посоветовать ему диету, но Киркоров наотрез отказывается», — говорится в сообщении.

Серьезное заболевание у Киркорова заподозрили после инцидента с пиротехникой на концерте в апреле — раны артиста долго не затягивались. «Теперь ему ежедневно колют инсулин и надеются, что в ближайшее время рана затянется», — пишет канал.

Ранее Филипп Киркоров объявил о возвращении к концертной деятельности после травмы руки.