Киркоров сделал заявление о концертной деятельности после травмы

Певец Филипп Киркоров анонсировал концерты в Москве в 2026 году

Народный артист России Филипп Киркоров объявил о возвращении к концертной деятельности после травмы руки. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Пока восстанавливался и отдыхал у моря, мне пришла в голову гениальная идея», — написал Киркоров и анонсировал два концерта в Москве. Выступления состоятся 27 и 28 февраля 2026 года.

В апреле исполнитель получил ожог во время выступления в Санкт-Петербурге. Прямо на сцене у него загорелся рукав рубашки. В мае певец взял отпуск, чтобы до конца вылечить травму.

Ранее Киркоров показал ожог на руке. На снимках с курорта на локте артиста видна рана, которая еще не полностью зажила.