13:24, 22 августа 2025Бывший СССР

Командир ВСУ подставил под авиаудар больше полусотни диверсантов

Командир украинской ДРГ раскрыл положение более полусотни бойцов ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Командир украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыл положение 60 бойцов, подставив их под удар российских войск. Ликвидация попала на видео, его публикует Telegram-канал «Mash».

Этим утром авиация нанесла мощный удар фугасной бомбой ФАБ-500 по командному пункту третьего полка Сил специальных операций ВСУ. Сообщается о ликвидации более полусотни военнослужащих.

На видео можно заметить момент удара по ангару, в котором велась подготовка диверсантов для проникновения в Россию.

19 августа стало известно, что украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию России в Брянской области. Ее обнаружили в 40 километрах от границы в Комаричском районе, по ней нанесли удары.

