09:10, 22 августа 2025

Командиры «Азова» сбежали в ДНР

Кимаковский: Командиры «Азова» сбежали с краснолиманского направления в тыл
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Командиры украинского батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) сбежали в тыл с краснолиманского направления. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Командование 3-й отдельной штурмовой бригады, они же боевики "Азова", всем командным пунктом, во главе с комбригом, покинули краснолиманское направление», — подтвердил Кимаковский.

По его словам, командиры «Азова» ушли за реку Оскол на расстояние 30 километров.

Ранее стало известно, что российские военные прорвали оборону ВСУ в Красноармейске. Армия РФ добилась успехов в районе населенного пункта Чунишино.

