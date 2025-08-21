Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:22, 21 августа 2025Бывший СССР

ВС России прорвали оборону ВСУ в Красноармейске

Кимаковский: ВС России прорвали оборону ВСУ в Красноармейске в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

«Подразделения группировки "Центр" на юго-востоке Красноармейска, в районе населенного пункта Чунишино прорвали оборону противника», — подтвердил Кимаковский.

По словам советника главы ДНР, на данном участке фронта ВСУ фактически попали в оперативное окружение. Он уточнил, что Вооруженные силы (ВС) России перерезали украинским военнослужащим все пути. Основная дорога, ведущая из Красноармейска, также находится под огневым контролем армии РФ.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили под Красноармейск элитный спецбатальон беспилотных летательных аппаратов. Отмечалось, что военнослужащие дислоцировались в черте города Владимировки.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил о готовности Путина к встрече с Зеленским при одном условии

    Раскрыта доля оказавшихся во френдзоне россиян

    Москвичи поели шаурмы и подхватили сальмонеллез

    Оскорбивший россиян популярный блогер ответил на обвинения в русофобии

    Скат напал на россиянина и оставил ему рваные кровоточащие раны

    Мигрантка заполучила миллионы на схеме с выплатами участнику СВО

    Торгпредство России в Швеции подверглось нападению

    Бензостанция взорвалась в российском регионе

    Лавров анонсировал зарубежный визит Путина

    Родителям первоклассников дали советы по обустройству детской

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости