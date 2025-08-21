Кимаковский: ВС России прорвали оборону ВСУ в Красноармейске в ДНР

Российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

«Подразделения группировки "Центр" на юго-востоке Красноармейска, в районе населенного пункта Чунишино прорвали оборону противника», — подтвердил Кимаковский.

По словам советника главы ДНР, на данном участке фронта ВСУ фактически попали в оперативное окружение. Он уточнил, что Вооруженные силы (ВС) России перерезали украинским военнослужащим все пути. Основная дорога, ведущая из Красноармейска, также находится под огневым контролем армии РФ.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили под Красноармейск элитный спецбатальон беспилотных летательных аппаратов. Отмечалось, что военнослужащие дислоцировались в черте города Владимировки.