Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:30, 22 августа 2025Бывший СССР

Лукашенко раскрыл тему телефонного разговора с Трампом

Лукашенко: В телефонном разговоре с Трампом обсуждался мирный план по Украине
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл тему переговоров с президентом США Дональдом Трампом, лидеры обсуждали мирный план по Украине. Его слова передает БелТА.

По его словам, для достижения мира необходимо пройти несколько этапов, но главным, по мнению Лукашенко, является остановка боевых действий и гибели людей.

Помимо этого, белорусский лидер добавил, что Трамп хорошо сыграл роль посредника между Россией и Украиной. Глава государства подчеркнул, что президент США не проиграл по итогам переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее Лукашенко заявил, что президенту России Владимиру Путину предлагали ударить российским ракетным комплексом «Орешник» по офису президента Украины Владимира Зеленского на Банковой улице в Киеве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это буквально самое страшное». Российские военные трехтонной бомбой уничтожили штаб бригады ВСУ с командованием

    Россия ответила Норвегии на размещение военных у своих границ

    Акула укусила пытавшегося сфотографироваться с ней без должного уважения рыбака

    В Белом доме высмеяли новую книгу Харрис

    Лукашенко рассказал о будущем отношений Белоруссии с США

    Оголившаяся для фото в Дагестане туристка попала на видео и вызвала гнев местных жителей

    Венгрия сообщила об остановке поставок нефти из России на пять дней

    Взыскание с «Просвещения» за высокие цены на учебники признали законным

    В российском городе появился водяной смерч

    Стало известно о возможном компромиссе России в переговорах с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости