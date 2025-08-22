Лукашенко раскрыл тему телефонного разговора с Трампом

Лукашенко: В телефонном разговоре с Трампом обсуждался мирный план по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл тему переговоров с президентом США Дональдом Трампом, лидеры обсуждали мирный план по Украине. Его слова передает БелТА.

По его словам, для достижения мира необходимо пройти несколько этапов, но главным, по мнению Лукашенко, является остановка боевых действий и гибели людей.

Помимо этого, белорусский лидер добавил, что Трамп хорошо сыграл роль посредника между Россией и Украиной. Глава государства подчеркнул, что президент США не проиграл по итогам переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее Лукашенко заявил, что президенту России Владимиру Путину предлагали ударить российским ракетным комплексом «Орешник» по офису президента Украины Владимира Зеленского на Банковой улице в Киеве.