03:06, 22 августа 2025Интернет и СМИ

Мошенники придумали новый способ обмана через российских школьников

РИАН: Аферисты маскируются под сервис электронных дневников и портал Минобрнауки
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press

Аферисты начали маскировать под сервис электронных дневников и портал министерства образования и науки России. Главная цель мошенников — кража аккаунтов учителей, студентов, школьников и их родителей, сообщили РИА Новости в компании F6.

Специалисты обнаружили сеть фишинговых сайтов, вход на которые осуществляется только через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Жертва, которая не подозревает обмана, проходит авторизацию на странице, копирующей форму авторизации в госсервисе.

При указании логина, пароля и шестизначного кода из смс злоумышленник сразу же получает доступ к учетной записи на «Госуслугах», отметили в компании.

Происходили случаи, когда киберпреступники звонили от имени сотрудников профильного министерства и утверждали, что из-за «нового закона» якобы нужно предоставить «характеристику», которая должна повлиять на поступление ребенка в вуз и даже трудоустройство. Под этим предлогом аферисты просили зайти на сайт-ловушку, залогиниться и «получить» необходимый документ.

Участившаяся активность мошенников замечена в период с 8 по 18 августа, когда было создано как минимум четыре таких ресурса.

Ранее были названы самые распространенные «профессии» мошенников. Как оказалось, аферисты чаще всего представляются работниками почты, доставки или финрегулятора. Также появилась новая уловка: фейковые бренды маркетплейсов и ретейлеров.

