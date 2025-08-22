Названы самые распространенные «профессии» мошенников

Аферисты чаще всего представляются работниками почты, доставки или финрегулятора

Мошенники в большинстве случаев звонят россиянам под видом работников почты, доставщиков или сотрудников финансовых институтов. Также остается актуальным предлог о взломе госсервисов, пишет ТАСС со ссылкой на исследование компании F6.

Как уточняется, в 2025 году около 90 процентов случаев пришлись именно на эти профессии. Злоумышленники звонят от имени финрегуляторов, говорят жертве о якобы подозрительной активности на счете или карте, после чего пытаются выманить номер карты и ее коды безопасности либо просят в экстренном порядке перевести деньги на «безопасный» счет.

Этот же сценарий аферисты применяют, когда разыгрывают легенду со взломом учетной записи в государственном сервисе. Что касается схемы звонка от «службы доставки» или «почты», то в этом случае мошенники используют фишинговую форму для оплаты доставки или посылки.

Одной из популярных уловок мошенников в текущем году стало использование фейковых брендов маркетплейсов и ретейлеров. В этом случае жертвы становятся обманутыми на выкупе товаров. Собеседники через фиктивные чаты обещают быстрый заработок, но потом денежные средства желающих подзаработать уходят третьим лицам.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с оплатой счетов ЖКХ. Речь идет о поддельных Telegram-ботах: преступники действуют от имени управляющих компаний, ТСЖ или аварийных служб.