Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с оплатой счетов ЖКХ

МВД: Мошенники начали переводить россиян в поддельные боты для оплаты счетов ЖКХ

Злоумышленники начали переводить россиян в поддельные Telegram-боты для оплаты счетов ЖКХ и красть персональные данные пользователей. О новой схеме мошенничества предупреждает МВД в Telegram-канале.

В мессенджерах и соцсетях людям приходят сообщения от имени управляющих компаний, ТСЖ или аварийных служб. В тексте обычно есть угрозы отключения воды и света или крупных штрафов за непереданные вовремя показания счетчиков.

Упор делается на срочность — например, что сделать это нужно до 25-го числа. Решить проблему предлагают через Telegram-бот, который повторяет интерфейс государственных сервисов. После этого пользователям приходит сообщение якобы от Роскомнадзора — там утверждают, что личные данные получили злоумышленники.

Далее жертве дают ссылку для выхода на связь с мошенниками. Под предлогом «защиты счетов» или «блокировки кредитов» аферисты получают из СМС реквизиты карт или переводы на «безопасные счета».

Ранее россиянам назвали самые популярные схемы мошенничества в сфере ЖКХ. Одна из них — фейковые услуги по возврату средств за неправомерные начисления по ЖКУ. За небольшую плату аферисты обещают ускорить процедуру либо под компенсации выманивают копии квитанций и паспортных данных.