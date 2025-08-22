Забота о себе
11:49, 22 августа 2025Забота о себе

Мужчина начал часто вставать ночью в туалет и оказался болен раком

Частые позывы к мочеиспусканию оказались симптомом рака простаты у британца
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Aguus108 / Shutterstock / Fotodom

Британец Кевин Уэббер, не жаловавшийся на здоровье, оказался болен неизлечимым раком простаты четвертой стадии после появления одного симптома. Его историю опубликовало издание People.

Уэбберу было 49 лет, когда во время отпуска он начал вставать в туалет по несколько раз за ночь. Он прошел обследование, в ходе которого выяснилось, что частые позывы к мочеиспусканию были проявлением рака предстательной железы. «Шок, слезы и отрицание. Вот я планирую выйти на пенсию через 15 лет, а вот — понимаю, что даже не увижу, как мой младший ребенок пойдет в старшую школу», — рассказал о своей первой реакции на диагноз мужчина.

Несмотря на то, что Уэбберу прогнозировали два года жизни с момента выявления рака, он уже почти 11 лет сохраняет активность и заставляет себя преодолевать все новые испытания. Он занялся бегом и в итоге пробежал более 29 тысяч километров, в том числе два марафона — во время химиотерапии.

Ранее британка Шарлотта Гиббс подавилась мидией во время ужина и оказалась серьезно больна. Женщине сделали компьютерную томографию, показавшую, что опухоль в тимусе, или тимому, размером 11,5 сантиметра.

