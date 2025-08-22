На Западе сделали вывод после встречи Трампа и Зеленского

SMH: Встреча в Белом доме не смогла дать гарантий безопасности для Украины

После встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа в Белом доме гарантии безопасности для Киева остаются непрозрачными. Об этом пишет газета The Sydney Morning Herald со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что на переговорах гарантии безопасности были «немного обозначены», однако четкого понимания того, как они будут выглядеть, пока нет.

При этом, как указывает издание, Вашингтон дал понять, что не намерен прямо участвовать в архитектуре украинской безопасности, переложив ответственность за это на европейские страны.

По мнению эксперта аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Кавани, обсуждаемые в Вашингтоне гарантии являются пустой тратой времени. Она подчеркнула, что затягивание переговорного процесса способствует продвижению России в зоне спецоперации.

Ранее Зеленский сообщил, что детали гарантий безопасности для Украины будут проработаны в течение десяти дней. В числе прочего Киев затребовал предоставить пакет помощи на сумму 90 миллиардов долларов.