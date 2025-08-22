Названы пенсии российских госслужащих

РИА Новости: Российские госслужащие в среднем получают пенсию 36,2 тысячи рублей

По состоянию на 1 июля 2025 года федеральные государственные гражданские служащие в России получают в среднем месячную пенсию в размере 36 281 рубль. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда РФ, с которыми ознакомились журналисты РИА Новости.

Как показала аналитика, выплата работающих пенсионеров-госслужащих составляет 37 058 рублей, а неработающих — 36 200 рублей. Большая часть из экс-работников госструктур и учреждений (86,6 тысячи человек) не работают.

Ранее россиянам рассказали о возможности досрочно выйти на пенсию. Доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин отметил, что мужчинам со стажем 42 года и женщинам со стажем 37 лет может быть назначена страховая пенсия на два года раньше. Кроме того, на досрочный выход на пенсию могут рассчитывать многодетные матери.