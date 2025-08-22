Опубликовано фото задержанного по делу «Северных потоков»

Open.online опубликовал фото задержанного по делу «Северных потоков» украинца

Появилась фотография украинца Сергея Кузнецова, задержанного в Италии по делу подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Снимок опубликовал портал Open.online.

На фото изображен лысый мужчина среднего возраста. По данным издания, в настоящее время остается неизвестным, решит ли Кузнецов сотрудничать со следствием.

Ранее издание Corriere della Sera раскрыло имя и возраст подозреваемого в диверсии на «Северных потоках». Сообщается, что Кузнецову 49 лет.

Украинец был задержан в среду, 20 августа, в районе итальянского города Римини. В Италии он отдыхал с семьей.