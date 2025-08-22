Экономика
23:51, 22 августа 2025

Полчище самокатов в Москве сняли на видео

Полчище самокатов на востоке Москвы сняли на видео
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

На востоке столицы заметили полчище припаркованных электросамокатов. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва М125».

Речь идет о районе Гольяново. На снятом там видео можно заметить десятки припаркованных близко друг к другу средств индивидуальной мобильности. «Местные, неужели вы перешли на пеший ход?» — обратился к жителям Гольяново автор публикации. В комментариях пользователи отметили, что в районе Чертаново и станции метро «Домодедовская» наблюдается похожая картина. Один комментатор предположил, что самокаты вышли из моды, а другой в шутку предложил выпускать каток.

Ранее стало известно, что сервис кикшеринга запустил аренду через СМС-сообщения в ряде городов страны, где происходят отключения мобильной связи.

