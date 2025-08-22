Популярная блогерша снялась топлес для бренда

Популярная блогерша Эддисон Рэй снялась топлес для бренда Lucky Brand

Американская певица, танцовщица, актриса и популярная блогерша Эддисон Рэй в откровенном виде снялась для бренда одежды, обуви и аксессуаров Lucky Brand. Об этом сообщает Daily Mail.

24-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре, стоя боком к камере. Она позировала топлес, прикрывая грудь руками. Также звезда надела голубые джинсы с заниженной талией и белые трусы.

Инфлюэнсерша распустила волосы, дополнила образ жемчужными бусами и продемонстрировала маникюр с черным лаком.

Ранее в августе популярный американский рэпер Остин Ричард Пост, более известный как Post Malone, снялся в трусах в рекламе нижнего белья бренда Ким Кардашьян.