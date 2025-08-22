Путин похвалил помогавших СССР американских атомщиков

Путин: Американские атомщики, помогавшие СССР, понимали необходимость баланса

Американские атомщики, помогавшие СССР, были умными людьми и понимали необходимость баланса в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями российской атомной отрасли, слова политика приводит РИА Новости.

«Они же сотрудничали одновременно и с Россией. Они не были тривиальными шпионами в прямом смысле этого слова, они вообще не были шпионами, они были просто умными людьми и понимали, что, чтобы уберечь человечество от того джинна, которого они выпускают из бутылки, нужно создать баланс», — похвалил Путин американских атомщиков.

Ранее российский лидер заявил, что отношения между Россией и США находятся на низком уровне, но с приходом в Белый дом Дональда Трампа замаячил «свет в конце тоннеля».