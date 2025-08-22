Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:44, 22 августа 2025Россия

Путин похвалил помогавших СССР американских атомщиков

Путин: Американские атомщики, помогавшие СССР, понимали необходимость баланса
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Американские атомщики, помогавшие СССР, были умными людьми и понимали необходимость баланса в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями российской атомной отрасли, слова политика приводит РИА Новости.

«Они же сотрудничали одновременно и с Россией. Они не были тривиальными шпионами в прямом смысле этого слова, они вообще не были шпионами, они были просто умными людьми и понимали, что, чтобы уберечь человечество от того джинна, которого они выпускают из бутылки, нужно создать баланс», — похвалил Путин американских атомщиков.

Ранее российский лидер заявил, что отношения между Россией и США находятся на низком уровне, но с приходом в Белый дом Дональда Трампа замаячил «свет в конце тоннеля».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп анонсировал «очень важное решение» по Украине

    Путин заявил об отсутствии у России недружественных стран

    Путин похвалил помогавших СССР американских атомщиков

    Путин высказался о встрече с Трампом

    Путин раскрыл военное преимущество России

    Трамп заявил о нежелании вмешиваться в дело своего экс-советника

    Путин заявил о свете в конце тоннеля в отношениях с США

    Путин оценил лидерские качества Трампа

    Силовики сообщили об отправке элиты ВСУ на провальные задания

    В Черном море ликвидировали группу спецназа ВМС Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости