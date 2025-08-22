Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:19, 22 августа 2025Россия

Путин заявил о свете в конце тоннеля в отношениях с США

Путин: С приходом Трампа в отношениях России и США замаячил свет в конце тоннеля
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Отношения между Россией и США находятся на низком уровне, но с приходом в Белый Дом Дональда Трампа замаячил «свет в конце тоннеля». Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

«Что касается наших отношений с Соединенными Штатами, то они находятся на крайне низком уровне после Второй мировой войны. Я уже много раз об этом говорил. Но вот с приходом президента Трампа, я думаю, что такой свет в конце тоннеля все-таки замаячил», — отметил Путин.

Ранее Дональд Трамп заявил, что может пригласить Владимира Путина на чемпионат мира по футболу 2026 года, финальная часть которого пройдет в том числе в Соединенных Штатах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп анонсировал «очень важное решение» по Украине

    Трамп заявил о нежелании вмешиваться в дело своего экс-советника

    Путин заявил о свете в конце тоннеля в отношениях с США

    Путин оценил лидерские качества Трампа

    Силовики сообщили об отправке элиты ВСУ на провальные задания

    В Черном море ликвидировали группу спецназа ВМС Украины

    Каждый четвертый ребенок в России оказался лишен собственной комнаты

    Шеф Пентагона уволил главу разведывательного управления

    Морские порты Мариуполя и Бердянска открыли для захода иностранных судов

    Лукашенко раскрыл отношение Трампа к европейским лидерам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости