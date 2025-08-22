Путин заявил о свете в конце тоннеля в отношениях с США

Путин: С приходом Трампа в отношениях России и США замаячил свет в конце тоннеля

Отношения между Россией и США находятся на низком уровне, но с приходом в Белый Дом Дональда Трампа замаячил «свет в конце тоннеля». Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

«Что касается наших отношений с Соединенными Штатами, то они находятся на крайне низком уровне после Второй мировой войны. Я уже много раз об этом говорил. Но вот с приходом президента Трампа, я думаю, что такой свет в конце тоннеля все-таки замаячил», — отметил Путин.

Ранее Дональд Трамп заявил, что может пригласить Владимира Путина на чемпионат мира по футболу 2026 года, финальная часть которого пройдет в том числе в Соединенных Штатах.