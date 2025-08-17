Россия
Перспективу снятия санкций с России оценили

Ермохин: Санкции могут быть частично сняты для развития диалога России и США
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Ряд ограничений, связанных с проведением платежей и реализацией проектов, могут быть сняты в скором времени, если диалог между Россией и США продолжит развиваться после саммита на Аляске. Перспективу снятия антироссийских санкций оценил научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Иван Ермохин в разговоре с РИА Новости.

«В краткосрочной перспективе можно ожидать точечного снятия санкций. В долгосрочной перспективе необходимо будет решить судьбу российских замороженных резервов», — отметил эксперт.

