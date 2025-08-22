Россия
Свыше тысячи атак дронов ВСУ отразили после саммита на Аляске

РИА Новости: Средства ПВО отразили 1120 атак дронов ВСУ после саммита на Аляске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение недели после саммита на Аляске отразили 1120 атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты на основании ежедневных сводок Министерства обороны РФ.

Так, с 15 августа средства ПВО сбили 808 беспилотников в Донецкой народной республике (ДНР), 68 — в Белгородской области, 31 — в Воронежской.

Помимо этого, 17 августа на территории промышленной площадки Смоленской АЭС в районе третьего энергоблока техническими средствами был подавлен беспилотник ВСУ. При падении он сдетонировал, в результате чего были повреждены несколько окон в здании блока. Утром в четверг из-за падения БПЛА был поврежден объект энергетики в Воронежской области.

Агентство отмечает, что также были отражены атаки дронов и на других направлениях.

Ранее военнослужащий 60-го отдельного мотострелкового батальона во время боев за село Разино сбил броском автомата украинский БПЛА. По его словам, стрелять по беспилотнику из автомата не представлялось возможным ввиду его близкого расстояния.

