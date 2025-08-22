RT: В России находятся около шести тысяч украинских военнопленных

В России на данный момент находятся около шести тысяч украинских военнопленных. Об этом сообщает «RT на русском» со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

«По информации RT, полученной от источника в силовых ведомствах, в российских учреждениях ФСИН находится около шести тысяч украинских военнопленных. Некоторые из них содержатся с весны 2022 года», — говорится в сообщении.

Каких-либо других подробностей собеседник издания не сообщил.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Киев отказался от 1000 военнопленных солдат. По его словам, именно этот фактор затруднял второй обмен пленными в рамках переговоров Москвы и Киева в Стамбуле.