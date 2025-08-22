Россия
17:24, 22 августа 2025

Раскрыто число находящихся в России украинских военнопленных

RT: В России находятся около шести тысяч украинских военнопленных
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

В России на данный момент находятся около шести тысяч украинских военнопленных. Об этом сообщает «RT на русском» со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

«По информации RT, полученной от источника в силовых ведомствах, в российских учреждениях ФСИН находится около шести тысяч украинских военнопленных. Некоторые из них содержатся с весны 2022 года», — говорится в сообщении.

Каких-либо других подробностей собеседник издания не сообщил.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Киев отказался от 1000 военнопленных солдат. По его словам, именно этот фактор затруднял второй обмен пленными в рамках переговоров Москвы и Киева в Стамбуле.

