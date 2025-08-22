Силовые структуры
12:05, 22 августа 2025Силовые структуры

Раскрыты данные о жертвах ночной атаки на жилые дома в ДНР

СК возбудил дело после атаки ВСУ на Енакиево, где погибло двое и ранен 21 житель
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после ночной атак Вооруженных сил Украины на жилые дома города Енакиево Донецкой народной республики (ДНР), в которой пострадали больше 20 человек. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

21 августа был совершен прицельный обстрел ракетными комплексами М142 HIMARS, в ходе которого двое жителей получили несовместимые с жизнью ранения. 21 житель, в их числе несовершеннолетний, госпитализированы с различными повреждениями.

На месте преступления работают следователи. В ведомстве предоставили оперативное видео с последствиями обстрела.

На кадрах видны поврежденные дома.

С места обстрела изымаются фрагменты оружия для проведения экспертиз, идет допрос свидетелей и пострадавших. В ходе расследования будут установлены причастные из числа украинских военнослужащих.

