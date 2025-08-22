Мир
Раскрыты новые детали задержания подозреваемого в подрыве «Северного потока» украинца

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Markus Schreiber / AP

Итальянские карабинеры смогли задержать подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток» украинца благодаря фотографии, переданной немецкими следователями. Об этом сообщает ANSA.

«Сообщение было передано карабинерам: после проверки записей о проживании и подтверждения личности разыскиваемого, сотрудники полицейского управления Мизано-Адриатико совместно с коллегами из оперативного и следственного отделов окружили резиденцию и доставили его в тюрьму Римини», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что гражданину Украины Сергею Кузнецову, арестованному в Италии по обвинению в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток», грозит до 15 лет тюрьмы.

Генеральная прокуратура Германии раскрыла, что Кузнецов был частью группировки, заложившей взрывные устройства на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», участки которых проходили вблизи острова Борнхольм. Кроме того, украинца называют одним из координаторов операции.

