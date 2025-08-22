Россиянин дал пощечину девушке в магазине за отказ познакомиться

Житель Екатеринбурга дал пощечину девушке в магазине за отказ познакомиться. Действия россиянина попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На представленных кадрах видно, как мужчина грубит посетительнице, а после этого наносит ей удар по лицу. За девушку вступаются горожане.

Как пишет Ural Mash, конфликт произошел в торговой точке на улице Щербакова. Удалось выяснить, что суд отправил россиянина на 15 суток в спецприемник за мелкое хулиганство.

До этого в Твери возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины, напавшего на отказавших ему в знакомстве девушек.

Еще раньше беременная жительница Хабаровска жестоко избила девушку из-за подозрений в связи с ее мужем.