Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:02, 22 августа 2025Россия

Россиянин дал пощечину девушке в магазине за отказ познакомиться

Житель Екатеринбурга дал пощечину девушке в магазине за отказ познакомиться
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Житель Екатеринбурга дал пощечину девушке в магазине за отказ познакомиться. Действия россиянина попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На представленных кадрах видно, как мужчина грубит посетительнице, а после этого наносит ей удар по лицу. За девушку вступаются горожане.

Как пишет Ural Mash, конфликт произошел в торговой точке на улице Щербакова. Удалось выяснить, что суд отправил россиянина на 15 суток в спецприемник за мелкое хулиганство.

До этого в Твери возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины, напавшего на отказавших ему в знакомстве девушек.

Еще раньше беременная жительница Хабаровска жестоко избила девушку из-за подозрений в связи с ее мужем.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я крайне зол». Трамп отреагировал на удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба»

    Воры пошли на таран российской полиции и промахнулись

    Раскрыто число находящихся в России украинских военнопленных

    Подсчитаны траты студентов на аренду жилья в Москве

    Российский каноист выиграл золото чемпионата мира

    Арестованный по делу о «Северных потоках» украинец озвучил свое алиби

    В Европе аномальная жара лишила жизни гида прямо во время экскурсии

    Политолог Марков словом «обалдеть» отреагировал на признание иноагентом

    В лесу обнаружили клад с 600 золотыми и серебряными монетами

    Минюст пополнил реестр иноагентов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости