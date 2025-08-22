Россия
17:58, 22 августа 2025

Россиянин напал на женщину с ребенком из-за одежды

В Дагестане мужчина напал на женщину с ребенком из-за одежды
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал ТУТ ДАГЕСТАН | МАХАЧКАЛА КАСПИЙСК ХАСАВЮРТ ДЕРБЕНТ

Житель Дагестана напал на женщину с ребенком. Причиной этого стал внешний вид россиянки, сообщает Telegram-канал «ТУТ ДАГЕСТАН | МАХАЧКАЛА КАСПИЙСК ХАСАВЮРТ ДЕРБЕНТ».

По его данным, житель республики ударил женщину из-за того, как она была одета. На кадрах с места происшествия видно женщину с ребенком на руках. Она одета в платье, оставляющее открытыми руки и ноги выше колена. Возможно, это и стало причиной конфликта.

О нападавшем известно, что сразу после случившегося он скрылся.

Ранее на жительницу Адыгеи напали соседи из-за ее дочери, которая покрасила волосы в розовый цвет. Отец девочки находится в зоне проведения спецоперации.

