Россиянин напал на женщину с ребенком из-за одежды

В Дагестане мужчина напал на женщину с ребенком из-за одежды

Житель Дагестана напал на женщину с ребенком. Причиной этого стал внешний вид россиянки, сообщает Telegram-канал «ТУТ ДАГЕСТАН | МАХАЧКАЛА КАСПИЙСК ХАСАВЮРТ ДЕРБЕНТ».

По его данным, житель республики ударил женщину из-за того, как она была одета. На кадрах с места происшествия видно женщину с ребенком на руках. Она одета в платье, оставляющее открытыми руки и ноги выше колена. Возможно, это и стало причиной конфликта.

О нападавшем известно, что сразу после случившегося он скрылся.

