Моя страна
15:47, 22 августа 2025Моя страна

Российские школьники выиграли золото на Всемирной юношеской олимпиаде по шахматам

Юношеская сборная России по шахматам выиграла золото на олимпиаде в Колумбии
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Dikushin Dmitry / Shutterstock / Fotodom

Российские шахматисты выиграли золотые медали на Всемирной юношеской олимпиаде в Колумбии. Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.

Команда в составе Ивана Землянского, Саввы Ветохина, Артема Ускова и Анны Шухман досрочно обеспечила победу, обыграв сборную Казахстана в предпоследнем туре. «Впервые в истории на Олимпиаде до 16 лет наша команда состояла исключительно из гроссмейстеров, которые провели весь турнир на высочайшем уровне», — поблагодарил спортсменов президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Даже в случае поражения в заключительном матче против Белоруссии российские школьники сохранят первое место благодаря отрыву в три очка. Турнир проходил среди спортсменов до 16 лет и показал высокий уровень подготовки молодых игроков из России.

Ранее российские старшеклассники показали великолепный результат на Международной олимпиаде по кибербезопасности. В Сингапуре юные россияне завоевали все восемь медалей — три золотых, три серебряных и две бронзовых.

