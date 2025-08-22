Россия
18:21, 22 августа 2025

Российский подросток ударил ногой в лицо просившего о помощи мужчину и попал на видео

В Барнауле подросток ударил ногой в лицо просившего о помощи мужчину
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

В Барнауле подросток ударил ногой в лицо просившего о помощи мужчину. Этот момент попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

Российские подростки подошли к сидящему на траве мужчине и спросили, нужна ли ему помощь. Происходящее они снимали на телефон.

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения россиянин попросил подать ему руку, чтобы он смог встать. Как видно на кадрах, когда мужчина протянул руку одному из школьников, тот ударил его ногой в лицо. Мужчина упал на спину, а школьники удалились.

Ранее в Новосибирской области подросток бил сверстника кулаками по голове перед снимающей происходящее на видео толпой. Он нанес пострадавшему не менее 10 ударов.

