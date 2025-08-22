Экономика
Российский вице-премьер сделал заявление о сотрудничестве с Азербайджаном

Оверчук: Доля рубля в расчетах РФ и Азербайджана составила в январе-мае 79,8 %
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Казаков / РИА Новости / POOL

Доля рубля в расчетах РФ и Азербайджана достигла в январе-мае 79,8 процента, в приоритете сотрудничества стран находятся в том числе сфера энергетики и развитие транспортных связей. Соответствующие заявления российского вице-премьера Алексея Оверчука, сделанные на заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами в Астрахани, приводят информагентства.

«Во взаимной торговле мы уверенно опираемся на национальные валюты», — цитирует политика РИА Новости.

В числе сфер сотрудничества Москвы и Баку Оверчук также назвал развитие промышленной кооперации, в том числе в судостроении, сельском хозяйстве. «Мы наметили ориентиры для дальнейшей совместной работы», — приводит ТАСС его слова.

В конце июля глава ЦБ Азербайджана Талех Кязимов отмечал, что охлаждение в отношениях с Россией не сказалось на объеме двусторонней торговли. Согласно данным азербайджанских таможенников, товарооборот с РФ увеличился в январе — июне 2025-го на 16,2 процента год к году, до 2,52 миллиарда долларов. При этом импорт товаров из РФ в постсоветскую страну вырос втрое большими темпами, чем поставки в обратном направлении.

