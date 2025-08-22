Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:32, 22 августа 2025Забота о себе

Следящим за фигурой женщинам предложили добавить в ежедневное меню всего один овощ

Врач Росеро предложил женщинам включить в меню помидоры для ускорения похудения
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Эндокринолог Франсиско Росеро предложил следящим за фигурой женщинам добавить в ежедневное меню всего один помидор. О положительных изменениях в организме, которые произойдут благодаря этому овощу, он рассказал изданию El Economista.

«У женщин, которые едят один помидор каждый день на обед, наблюдается более высокая скорость потери веса», — заявил Росеро. Помимо ускорения похудения, включение в ежедневное меню этого продукта поможет снизить артериальное давление, уровень холестерина и триглицеридов в крови.

Материалы по теме:
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

По словам врача, помидоры низкокалорийны, но в них содержится большое количество витамина С и калия. Также в них много антиоксидантов, защищающих организм негативного воздействия от окислительного стресса. При этом, несмотря на все полезные свойства, этот продукт противопоказан людям с изжогой и синдромом раздраженного кишечника.

Ранее терапевт Зарема Тен заявила, что некоторым людям стоит отказаться от дыни. По ее словам, этот продукт следует исключить из рациона при обострении гастрита.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Гарант нашей безопасности — мы сами». Алиев заявил о готовности Азербайджана к войне

    Российские чиновники потребовали от вдовы бойца СВО вернуть переплату с гробовых

    41-летняя звезда Comedy Woman снялась в прозрачном бюстгальтере

    ВСУ попали в плотный огневой мешок в ЛНР

    Кинокритик Долин получил гражданство европейской страны

    Пытавшуюся прорвать границу России пехоту ВСУ сняли на видео

    Следящим за фигурой женщинам предложили добавить в ежедневное меню всего один овощ

    Раскрыт метод остановки развития рака крови

    Поставки российской нефти в Венгрию по «Дружбе» остановились

    Белый дом анонсировал выступление Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости