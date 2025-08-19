Некоторым россиянам посоветовали отказаться от дыни

Терапевт Тен: Дыня противопоказана при почечной недостаточности

При некоторых болезнях употребление дыни противопоказано, предупредила терапевт Зарема Тен. В беседе с РИА Новости она рассказала россиянам, когда стоит отказаться от этого летнего продукта.

По словам Тен, из-за высокого содержания калия и необходимости строгого контроля жидкости и электролитов дыня противопоказана при почечной недостаточности. Также она посоветовала отказаться от дыни при индивидуальной непереносимости фруктозы, аллергии на дыню или перекрестной аллергии. Кроме того, у детей до трех лет есть высокий риск аллергии и возникновения проблем с перевариванием этого продукта.

В свою очередь, при сахарном диабете следует соблюдать строгое ограничение употребления дыни, продолжила Тен. При этом диагнозе допустимо только 50-100 граммов продукта в день и исключительно с разрешения врача-эндокринолога в рамках общего плана питания маленькими порциями и не натощак, а после употребления обязателен контроль уровня сахара в крови.

Не рекомендована дыня в период обострения заболеваний ЖКТ: гастрита, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатита, холецистита, колита, синдрома раздраженного кишечника, перечислила врач. При этом она допустила, что в период стойкой ремиссии можно с осторожностью есть ее очень маленькими порциями, по 100 граммов в день, но только после основного приема пищи.

