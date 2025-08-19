Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:28, 19 августа 2025Забота о себе

Некоторым россиянам посоветовали отказаться от дыни

Терапевт Тен: Дыня противопоказана при почечной недостаточности
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

При некоторых болезнях употребление дыни противопоказано, предупредила терапевт Зарема Тен. В беседе с РИА Новости она рассказала россиянам, когда стоит отказаться от этого летнего продукта.

По словам Тен, из-за высокого содержания калия и необходимости строгого контроля жидкости и электролитов дыня противопоказана при почечной недостаточности. Также она посоветовала отказаться от дыни при индивидуальной непереносимости фруктозы, аллергии на дыню или перекрестной аллергии. Кроме того, у детей до трех лет есть высокий риск аллергии и возникновения проблем с перевариванием этого продукта.

В свою очередь, при сахарном диабете следует соблюдать строгое ограничение употребления дыни, продолжила Тен. При этом диагнозе допустимо только 50-100 граммов продукта в день и исключительно с разрешения врача-эндокринолога в рамках общего плана питания маленькими порциями и не натощак, а после употребления обязателен контроль уровня сахара в крови.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022

Не рекомендована дыня в период обострения заболеваний ЖКТ: гастрита, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатита, холецистита, колита, синдрома раздраженного кишечника, перечислила врач. При этом она допустила, что в период стойкой ремиссии можно с осторожностью есть ее очень маленькими порциями, по 100 граммов в день, но только после основного приема пищи.

Ранее диетолог Татьяна Селезнева назвала самый вредный вид кофе. По ее мнению, негативно влияют на организм варианты напитка со сладкими добавками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Группа украинских диверсантов проникла в Россию для подрыва железной дороги. Троих ликвидировали, еще троих взяли в плен

    В Госдуме предложили снижать плату за ЖКУ при одном условии

    Наряд беременной Рианны на прогулке описали в сети фразой «ужасный вкус»

    В матче Кубка России сыграл самый высокий футболист в истории

    Российский регион подвергся массированному налету дронов ВСУ

    Раскрыты подробности смерти звезды шоу «Битва экстрасенсов»

    Иностранец не выжил во время попытки спасти застрявшую на горе россиянку

    В МИД прокомментировали слова посла Украины об умении убивать русских

    Европейская оборонка подешевела после встречи Трампа с Зеленским

    В России вынесли приговор главе центра защиты прав человека

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости