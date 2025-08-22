Наука и техника
Сроки запуска следующего российского «Биона» обозначили

Красников: Следующий биоспутник «Бион-М» будет запущен через пять-шесть лет
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Следующий биологический спутник «Бион-М», содержащий животных и растения на своем борту, будет запущен через пять-шесть лет. Соответствующие сроки газете «Известия» обозначил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

По его словам, в настоящее время проект «Бион-М» № 3 находится на этапе проектирования, а его параметры зависят от результатов недавно запущенной миссии «Бион-М» № 2. «Рассчитываем, что он полетит в 2030 году», — сказал академик.

Красников уточнил, что «Бион-М» № 3 может быть запущен на околоземную орбиту высотой около 800 километров, что даст возможность исследовать факторы космического полета в условиях еще более жесткого радиационного воздействия.

Ранее издание NSF заметило, что российский биологический спутник «Бион-М» № 2 создан на основе советского разведывательно космического аппарата «Зенит», который, в свою очередь, стал развитием корабля «Восток», доставлявшего первых космонавтов в космос в 1960-х годах.

