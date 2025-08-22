Бывший СССР
Стали известны подробности предложения Путину ударить «Орешником» по офису Зеленского

Лукашенко: В России были готовы нанести удар по офису Зеленского «Орешником»
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Некоторые люди в России были готовы ударить по офису президента Украины Владимира Зеленского из российского ракетного комплекса «Орешник», однако российский лидер Владимир Путин запретил это делать. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

Белорусский лидер отказался называть имена тех, кто вносил соответствующие предложения, однако он подчеркнул, что они были готовы нанести удар. При этом, по его словам, в таком случае от офиса украинского президента на Банковой улице Киева ничего бы не осталось.

«Инсайдерская вам информация. Такие у кого-то замыслы были в России (не буду называть). Путин сказал: "Ни в коем случае". Они были готовы нанести… Если бы бахнули "Орешником" по центрам, как они говорят, принятия решений, там бы ничего не осталось», — рассказал глава государства.

Ранее Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что Лукашенко поделился информацией о предложениях Путину ударить по Банковой. Отмечается, что российский лидер приказал ни в коем случае не делать этого.

