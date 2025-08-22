Бывший СССР
Стало известно об уничтожении группы ССО Украины

ТАСС: В Сумской области ликвидирована группа 140-го центра ССО Украины
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Группа 140-го центра сил специальных операций (ССО) Украины была ликвидирована в Сумской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.

«Стало известно, что 17 августа в Сумской области была ликвидирована группа 140-го центра ССО Украины», — рассказал источник агентства. По словам собеседника, группа состояла из командира и двух операторов беспилотников и могла быть причастна к атаке на Героя России генерал-лейтенанта Эседуллу Абачева.

Ранее стало известно, что 156-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), военнослужащие которой ранее прикомандировывались к штурмовым ротам, исчерпала свои возможности в Сумской области. Отмечается, что теперь в регион отправляют солдат 158-й отдельной механизированной бригады.

