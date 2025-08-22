Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:53, 22 августа 2025Мир

Трамп анонсировал «очень важное решение» по Украине

Трамп: Решение по Украине будет важным, будут ли это санкции, тарифы или ничего
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Решение в отношении украинского конфликта будет иметь высокое значение, каким бы оно ни было. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, трансляция его выступления доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Очень важное решение по урегулированию на Украине может включать санкции, пошлины или "ничего"», — заявил он.

Трамп также отметил, что намерен урегулировать этот вопрос в течение двух недель. Американский лидер рассчитывает узнать о «подходах» Москвы и Киева к разрешению украинского кризиса.

Ранее Трамп высказался о возможной встрече президента России Владимира Путина с лидером Украины Владимиром Зеленским. По его словам, он хотел бы лично участвовать в потенциальных переговорах, хотя «многие считают, что они ни к чему не приведут».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп анонсировал «очень важное решение» по Украине

    Женщин предупредили о повышенном риске одного вида рака из-за алкоголя

    Создан смартфон с огромным аккумулятором

    Единственная дочь Долиной раскрыла отношения c певицей

    Чумаков вышел на сцену после операции на позвоночнике

    ЦСКА повысил 20-летнему футболисту зарплату в несколько раз

    Киркоров исполнил песню Пугачевой на «Новой волне»

    Трамп допустил приглашение Путина на чемпионат мира по футболу в США

    Канада отменит пошлины на товары из США

    Трамп высказался о возможной встрече Путина и Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости