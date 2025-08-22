Трамп анонсировал «очень важное решение» по Украине

Трамп: Решение по Украине будет важным, будут ли это санкции, тарифы или ничего

Решение в отношении украинского конфликта будет иметь высокое значение, каким бы оно ни было. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, трансляция его выступления доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Очень важное решение по урегулированию на Украине может включать санкции, пошлины или "ничего"», — заявил он.

Трамп также отметил, что намерен урегулировать этот вопрос в течение двух недель. Американский лидер рассчитывает узнать о «подходах» Москвы и Киева к разрешению украинского кризиса.

Ранее Трамп высказался о возможной встрече президента России Владимира Путина с лидером Украины Владимиром Зеленским. По его словам, он хотел бы лично участвовать в потенциальных переговорах, хотя «многие считают, что они ни к чему не приведут».