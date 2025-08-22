Мир
22:21, 22 августа 2025Мир

Трамп заявил о нежелании вмешиваться в дело своего экс-советника

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что не желает вмешиваться в расследование, касающееся его бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона. Об этом политик рассказал журналистам, пишет РИА Новости.

«Я намеренно не хочу в это вмешиваться», — уточнил Трамп.

Ранее издание The New York Post сообщило, что сотрудники ФБР провели обыск в доме Болтона. Как отмечалось, агенты ворвались в дом экс-чиновника в штате Мэриленд. Обыск прошел в рамках расследования, касающегося национальной безопасности. Распоряжение о его проведении дал директор ФБР Кэш Патель.

При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее заявил в интервью американским СМИ, что рейд ФБР и расследование в отношении Болтона не связаны с тем, что он критикует президента Штатов.

Ранее Джон Болтон рассказал, что переговоры Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина стали победой российского лидера.

