Трамп заявил о нежелании вмешиваться в дело своего экс-советника

Трамп сообщил, что не хочет вмешиваться в дело своего экс-советника Болтона

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что не желает вмешиваться в расследование, касающееся его бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона. Об этом политик рассказал журналистам, пишет РИА Новости.

«Я намеренно не хочу в это вмешиваться», — уточнил Трамп.

Ранее издание The New York Post сообщило, что сотрудники ФБР провели обыск в доме Болтона. Как отмечалось, агенты ворвались в дом экс-чиновника в штате Мэриленд. Обыск прошел в рамках расследования, касающегося национальной безопасности. Распоряжение о его проведении дал директор ФБР Кэш Патель.

При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее заявил в интервью американским СМИ, что рейд ФБР и расследование в отношении Болтона не связаны с тем, что он критикует президента Штатов.

Ранее Джон Болтон рассказал, что переговоры Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина стали победой российского лидера.