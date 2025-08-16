Экс-советник Трампа назвал переговоры победой Путина

Экс-советник Трампа Болтон: Трамп не проиграл, но Путин явно выиграл

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стали победой российского лидера. Так их назвал бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, его слова передает CNN.

«Трамп не проиграл, но Путин явно выиграл. Это еще далеко не конец, но я бы сказал, что Путин добился большей части того, чего хотел. Трамп же добился очень мало», — считает он.

По его словам, Трамп по итогам встречи получил лишь «договоренность о новых встречах», а Россия, в свою очередь, смогла избежать прекращения огня на Украине и новых санкций. При этом Путин приложил большие усилия для исполнения своей главной цели — восстановления отношений с США, подчеркнул Болтон.

Ранее Трамп рассказал о позиции Путина по конфликту на Украине. «Мы собираемся остановить кровопролитие... И президент Путин хочет этого так же, как и я», — сказал он, добавив, что следующая встреча, вероятно, состоится «очень скоро».