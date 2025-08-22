Украинский премьер предложила отправлять в тюрьмы бегущих из страны

Свириденко предложила наказывать лишением свободы за попытку бежать с Украины

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко предложила наказывать граждан страны лишением свободы на срок до трех лет или штрафом до 170 тысяч гривен (около 330 тысяч рублей) за попытку бежать из страны. Об этом свидетельствуют данные карточки внесенного ею законопроекта, опубликованной на сайте Верховной Рады.

При этом избежать уголовной ответственности можно будет, вернувшись на Украину в течение трех месяцев после пересечения границы.

Кроме того, предлагается установить ответственность в виде штрафа до 51 тысячи гривен (около 100 тысяч рублей) или лишения свободы сроком от трех до пяти лет за нарушение срока пребывания за границей для призывников, военнообязанных и резервистов. Таким лицам также предоставят возможность вернуться в течение месяца после истечения срока пребывания за рубежом.

В июле депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая сообщила, что родной брат украинского премьера Виталий Свириденко уехал из страны на учебу в Лондон. Мужчина возглавляет Черниговскую областную федерацию стрельбы и по возрасту попадает под мобилизацию.