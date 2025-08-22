Бывший СССР
Украину обвинили в поставке дронов боевикам-исламистам

ТАСС: Киев поставил дроны угандийским боевикам для разжигания конфликта
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Киев поставил беспилотные летательные аппараты (БПЛА) боевикам угандийской исламистской группировки «Альянс демократических сил», чтобы дестабилизировать обстановку в регионе и добиться разжигания нового витка конфликта между Демократической Республикой Конго (ДРК) и Руандой. Об этом изданию ТАСС рассказал директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

По его словам, Украина уже начала обучать боевиков управлять переданными дронами. Группировка планирует совершить атаку на ДРК с территорий, которые находятся под контролем угандийских военных и обвинить их в этом, заявил Иванов. Как уточняется, беспилотники могут запустить по административной и оборонной структуре Будана и другим населенным пунктам республики Конго для повышения напряженности в регионе.

В июне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевские власти решили открыть второй фронт в Африке на фоне поражений ВСУ. По ее заявлению, таким образом Украина хочет стимулировать террористическую активность в дружественных нам африканских государствах.

