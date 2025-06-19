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15:03, 19 июня 2025Бывший СССР

Захарова рассказала об открытом Украиной втором фронте в Африке

Захарова: Киев решил открыть второй фронт в Африке на фоне поражений ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Киев решил открыть второй фронт в Африке на фоне поражений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в столкновениях с российскими военными. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга на полях Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Да, они [украинские войска] отступают под натиском Вооруженных сил России. Они, по всей видимости, теперь решили открыть второй фронт в Африке, стимулируя террористическую активность там, в дружественных нам африканских государствах», — подчеркнула она.

Захарова напомнила, что связи Киева с террористическими группировками в Африке, в частности, были подтверждены пресс-секретарем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андреем Юсовым и послом Украины в Сенегале Юрием Пивоваровым. Она отметила, что они публично заявляли о содействии террористическим силам, которые в конце июля 2024 года напали на колонну малийских военнослужащих.

В конце июля 2024 года стало известно, что боевики связанной с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая организация) группировки «Координация движений Азавада», устроили засаду на колонну, в которой вместе с малийскими войсками находились бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». В результате атаки малийские войска понесли тяжелые потери.

Впоследствии Андрей Юсов заявил, что повстанцы-туареги получили информацию, необходимую для атаки на бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», от Киева. После этого Мали заявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной.

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