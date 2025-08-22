Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:14, 22 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России оценили слова Трампа о сроках мирного урегулирования на Украине

Депутат Чепа: Сроки мирного урегулирования на Украине могут сдвигаться
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Несмотря на действия президента США Дональда Трампа, сроки для мирного урегулирования на Украине могут меняться, убежден первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своей оценкой он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Трамп заявил, что ясность в вопросе мирного урегулирования украинского конфликта наступит в течение следующих двух недель, иначе Штатам придется изменить подход.

«Трамп, конечно, торопится. Понятно его желание как можно быстрее показать результат. С другой стороны, мы видим, что действия Украины, допустим, удар по нефтепроводу "Дружба", говорят о том, что они всячески срывают договоренности, что грозит сдвигом сроков. Поэтому несмотря на то, что Трамп пытается делать, эти сроки могут меняться по объективным причинам», — поделился депутат.

До этого в Белом доме сообщили, что администрация Трампа продолжает работу с представителями России и Украины над организацией двусторонней встречи для завершения украинского конфликта. При этом в США не привели другие подробности об организации переговоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска уничтожили батальон «Азова» в ДНР

    Раскрыты планы россиян на осень

    Военкор рассказал о наступлении ВС России на ключевых участках фронта

    Боец СВО попросил защитить возлюбленную от мигранта и записал видео с автоматом

    Сербия запросила у США очередную отсрочку в санкциях против «Газпрома»

    Россиянин получил самое строгое наказание за изнасилование школьницы и расправу над ней

    Китай послал США скрытый сигнал перед встречей России и Индии

    Оскароносный американский режиссер примет участие в Московской неделе кино

    Стало известно о вывозе нескольких тысяч людей с одной подконтрольной ВСУ территории

    В России задумались о лишении полномочий ушедшего на СВО депутата

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости