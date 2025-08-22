В России оценили слова Трампа о сроках мирного урегулирования на Украине

Депутат Чепа: Сроки мирного урегулирования на Украине могут сдвигаться

Несмотря на действия президента США Дональда Трампа, сроки для мирного урегулирования на Украине могут меняться, убежден первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своей оценкой он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Трамп заявил, что ясность в вопросе мирного урегулирования украинского конфликта наступит в течение следующих двух недель, иначе Штатам придется изменить подход.

«Трамп, конечно, торопится. Понятно его желание как можно быстрее показать результат. С другой стороны, мы видим, что действия Украины, допустим, удар по нефтепроводу "Дружба", говорят о том, что они всячески срывают договоренности, что грозит сдвигом сроков. Поэтому несмотря на то, что Трамп пытается делать, эти сроки могут меняться по объективным причинам», — поделился депутат.

До этого в Белом доме сообщили, что администрация Трампа продолжает работу с представителями России и Украины над организацией двусторонней встречи для завершения украинского конфликта. При этом в США не привели другие подробности об организации переговоров.