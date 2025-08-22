В четырех российских аэропортах сняли ограничения на полеты

Росавиация: В аэропортах Волгограда, Калуги, Саратова и Самары сняли ограничения

В аэропортах Волгограда, Калуги, Саратова и Самары сняли ограничения на полеты, вводившиеся с 21 по 22 августа. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Уточняется, что запрет на прилеты и вылеты в российских авиагаванях был необходим для обеспечения безопасности воздушных судов.

Ранее сообщалось о взрывах в Волгограде. По словам местных жителей, город атаковали украинские беспилотники, они летели на низкой высоте. Официальной информации на тот момент не поступало.