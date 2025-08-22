В Европе возмутились из-за ударов ВСУ по России

Депутат Данко призвал МИД Словакии вызвать посла Украины из-за атак по «Дружбе»

Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко призвал МИД страны вызвать украинского посла из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтепроводу «Дружба», по которому Россия поставляет нефть в Словакию и Венгрию. Свое обращение он разместил в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Призываем министра иностранных дел Словакии Юрая Бланара срочно вызвать посла Украины и решительно заявить ему, что они наносят ущерб нашим интересам», — сказал депутат.

Данко добавил, что считает необходимым прекратить любую помощь Украине со стороны Словакии, если подобные удары будут продолжаться в будущем.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что он «очень зол» из-за ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба».

О новом ударе ВСУ по нефтепроводу стало известно в ночь на 22 августа.