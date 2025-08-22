Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:22, 22 августа 2025Мир

В Европе возмутились из-за ударов ВСУ по России

Депутат Данко призвал МИД Словакии вызвать посла Украины из-за атак по «Дружбе»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко призвал МИД страны вызвать украинского посла из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтепроводу «Дружба», по которому Россия поставляет нефть в Словакию и Венгрию. Свое обращение он разместил в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Призываем министра иностранных дел Словакии Юрая Бланара срочно вызвать посла Украины и решительно заявить ему, что они наносят ущерб нашим интересам», — сказал депутат.

Данко добавил, что считает необходимым прекратить любую помощь Украине со стороны Словакии, если подобные удары будут продолжаться в будущем.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что он «очень зол» из-за ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба».

О новом ударе ВСУ по нефтепроводу стало известно в ночь на 22 августа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я крайне зол». Трамп отреагировал на удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба»

    Описана главная опасность беспилотных автомобилей

    В России объяснили отказ Зеленского от предложений Трампа по мирному урегулированию

    Евросоюз перевел Украине очередные транши финансовой помощи

    Стали известны подробности предложения Путину ударить «Орешником» по офису Зеленского

    Зеленский назвал страну-гаранта безопасности в Черном море

    В Европе возмутились из-за ударов ВСУ по России

    Президент ФИФА поздравил Мостового с днем рождения

    В Госдуме призвали не щадить уехавших из России артистов

    В Германии призвали отменить санкции против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости