08:30, 22 августа 2025Россия

В Госдуме назвали «самую долгоиграющую» из созданных Хрущевым катастроф

Вассерман назвал самой долгоиграющей катастрофой исключение логики из программы
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Исключение предмета «логика» из школьной программы стало самой долгоиграющей катастрофой, которая была спровоцирована генсеком ЦК КПСС Никитой Хрущевым, считает депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Мнением он поделился в беседе с газетой «Взгляд».

«На первом месте среди дисциплин, позволяющих формировать целостную картину мира, стоит логика. Замечу, что ее изъяли из школьной программы при Хрущеве. Это, пожалуй, самая долгоиграющая из созданных им катастроф»», — сказал парламентарий.

Вассерман до этого заявлял, что логика поможет систематизировать знания, а также сформировать целостную картину мира. Этот предмет нужно вернуть в школы первым, уверен депутат.

Логику исключили из школьной программы в 1955 году во время руководства Никиты Хрущева. В СССР тогда сочли, что этот предмет, который был введен в учебные планы школ в 1947 году при непосредственном участии Иосифа Сталина, не имеет прикладного значения для подготовки кадров для народного хозяйства.

