В Госдуме назвали недостающий школьникам урок

Депутат Вассерман заявил, что в школьную программу нужно вернуть уроки логики

В школьную программу следует вернуть уроки логики, этот предмет важен, так как позволяет систематизировать знания, а затем сформировать целостную картину мира на их основе. Таким мнением с газетой «Взгляд» поделился депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

«Я считаю, что важнее всего уроки логики, поскольку именно логика позволяет упорядочивать, систематизировать всевозможные знания и воспринимать их не как россыпь разрозненных фактов, а как проявление закономерности», — пояснил Вассерман, добавив, что в дальнейшем с закономерностями гораздо проще работать.

Депутат объяснил, что совокупность закономерностей является целостной картиной мира, и для ее формирования стоит ввести совокупность дисциплин. «На первом месте среди этих дисциплин — логика. Сначала нужно возвращать ее, а потом уже перерабатывать и другие виды предметов», — добавил он.

