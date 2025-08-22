Россия
В Госдуме объяснили приезд Путина в закрытый российский город

Депутат Колесник назвал приезд Путина в закрытый город сигналом Западу
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости / POOL

Депутат Госдумы Андрей Колесник объяснил приезд президента России Владимира Путина в город Саров, являющийся закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО). Слова парламентария приводит «АиФ».

«Да, конечно, сигнал. Как Запад хочет, пусть он так и понимает. Пусть сделают для себя выводы, зачем наш президент прибыл в Саров», — пояснил он.

Политик также заявил, что западные чиновники сами себя «довели до инфаркта» мнением, что Россия на них нападает.

Глава государства прибыл в ЗАТО 22 августа. В планах президента — общение с работниками предприятий, а также встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. В закрытом городе расположен Российский федеральный ядерный центр — ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) «Росатома».

