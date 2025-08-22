Путин прибыл в закрытый российский город

Президент России Путин прибыл в город Саров

Президент России Владимир Путин прибыл в город Саров, являющийся закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

В закрытом городе расположен Российский федеральный ядерный центр — ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) «Росатома».

Президент планирует пообщаться с работниками предприятий, а также осмотреть выставку, которая посвящена научно-образовательной инфраструктуре в населенных пунктах особого назначения.

Среди мероприятий в графике главы государства также встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Ранее по пути на Аляску президент России посетил Магадан. Там он заехал на завод по производству капсул с омега-3 «Омега-Си». Помимо того, глава государства в Магадане осмотрел спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский».