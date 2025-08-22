Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:17, 22 августа 2025Россия

Путин прибыл в закрытый российский город

Президент России Путин прибыл в город Саров
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин прибыл в город Саров, являющийся закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

В закрытом городе расположен Российский федеральный ядерный центр — ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) «Росатома».

Президент планирует пообщаться с работниками предприятий, а также осмотреть выставку, которая посвящена научно-образовательной инфраструктуре в населенных пунктах особого назначения.

Среди мероприятий в графике главы государства также встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Ранее по пути на Аляску президент России посетил Магадан. Там он заехал на завод по производству капсул с омега-3 «Омега-Си». Помимо того, глава государства в Магадане осмотрел спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянка сломала ногу и застряла на одной из самых опасных гор СССР. Надежду на ее спасение потеряли. Как выглядит это место?

    В МИД резко высказались о нападении на торгпредство России в Швеции

    Стало известно о новом награждении Кадырова

    Гендиректора клуба КХЛ дисквалифицировали за допинг

    Россиянка в кофейне приставила пистолет к голове подруги и выстрелила

    Ушел из жизни один из авторов «Гарри Поттера»

    Политолог Марков отреагировал на признание иноагентом

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера снялась в оголяющем грудь топе

    Отсидевший срок бывший губернатор российского региона потребовал 10 миллионов рублей

    Поедающая плоть бактерия захватила пляжи одной страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости