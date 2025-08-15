Путин прибыл на российский завод

Путин посетил завод по производству капсул омега-3 в Магадане

Президент России Владимир Путин посетил завод по производству капсул омега-3 «Омега-Си» в Магадане. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что предприятие работает с 2023 года. На заводе перерабатывают и рафинируют рыбный жир, а также производят капсулы.

Помимо того, глава государства в Магадане осмотрел спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский». Агентство отмечает, что строительство объекта было профинансировано по поручению Путина.

Президент России посетил Магадан по пути на Аляску, где состоятся переговоры с его американским коллегой Дональдом Трампом. Сообщалось, что главной темой встречи станет урегулирование конфликта на Украине.