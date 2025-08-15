Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:38, 15 августа 2025Россия

Путин прибыл на российский завод

Путин посетил завод по производству капсул омега-3 в Магадане
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин посетил завод по производству капсул омега-3 «Омега-Си» в Магадане. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что предприятие работает с 2023 года. На заводе перерабатывают и рафинируют рыбный жир, а также производят капсулы.

Помимо того, глава государства в Магадане осмотрел спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский». Агентство отмечает, что строительство объекта было профинансировано по поручению Путина.

Президент России посетил Магадан по пути на Аляску, где состоятся переговоры с его американским коллегой Дональдом Трампом. Сообщалось, что главной темой встречи станет урегулирование конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Для Киева нет хорошей сделки». Чего ждут на Украине от встречи Путина и Трампа и как на это влияет усталость от конфликта?

    Дом по соседству с подмосковным коттеджем Киркорова загорелся

    Убытки крупнейшей российской угольной шахты взлетели

    Раскрыты новые подробности о свитере Лаврова с надписью «СССР»

    Зеленский заявил об успехах ВСУ на покровском направлении

    Назван общий враг Путина и Трампа

    Огромный гавиал напал на спасающихся от наводнения жителей деревни

    Пилот подверг опасности сотни пассажиров из-за желания покрасоваться перед родственниками

    Путин прибыл на российский завод

    Создатели дрона «КВН» представили «Термен» для «подслушивания» артиллерии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости