Раскладушки, котлеты по-киевски и очередь, чтобы умыться. Как российских журналистов и дипломатов встретили на Аляске?

Появилось видео с места размещения журналистов РФ перед встречей Путина и Трампа

Российские журналисты и дипломаты прибыли на Аляску в преддверии переговоров президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Они описали обстановку в Анкоридже и рассказали про «суровые условия» и «теплый прием».

Журналистов разместили на стадионе вместо отеля

По словам корреспондента кремлевского пула Александра Юнашева, российскую делегацию разместили в отеле в 15 минутах от стадиона. Здание небольшое, «очень местное», с чучелами животных в лобби. В ресторане при гостинице довольно простое меню с бургерами, сэндвичами и стандартными салатами.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

При этом, добавил журналист, часть российских СМИ бесплатно поселили прямо на спортивной арене университета Аляски. «Ситуация хоть и нестандартная для международной командировки, но вполне объяснимая как уникальными темпами подготовки, так и тем, что Анкоридж — город небольшой (меньше 300 тысяч жителей), соответственно, и вариантов для размещения тут не так уж и много», — отметил он. По его словам, пул привык к подобным условиям. В прошлых командировках приходилось ночевать и в военных палатках, и в санаториях, и на кораблях.

Тем временем телеканал «360» опубликовал кадры из импровизированного кемпинга на стадионе с раскладушками, перегородками и душевыми, и назвал условия суровыми. Также в соцсетях появилось видео с с места размещения.

Котлеты по-киевски, «двойник» Пескова и настойчивый лось стали темами обсуждения в соцсетях

Главный редактор RT Маргарита Симоньян с иронией рассказала, что во время перелета на спецборту журналистов угощали котлетами по-киевски.

В соцсетях тем временем обсуждали встречу репортеров с «двойником» пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова в ресторане. За официального представителя Кремля приняли неизвестного мужчину с усами рядом с «несколькими мужчинами очень русской внешности».

Также не остался без внимания случай с лосем, который пытался проникнуть на военную базу Элмендорф–Ричардсон, где и пройдут переговоры двух лидеров. Официальный представитель МИД Мария Захарова пошутила, что это был президент Украины. «[Владимир] Зеленский уже не знает, что придумать», — написала она.

Североамериканское радушие описали фразой «теплый прием и холодный душ»

Спецкор «Коммерсанта» Андрей Колесников рассказал, что «Аляска приняла нас с радушием», хотя долгое ожидание выхода из самолета создавало ощущение, что прибытие российских журналистов «стало сюрпризом».

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

По его словам, путь до места ночлега лежал на стареньком автобусе, а сам город с его березами и пасмурным небом напоминал Ярославскую область. На стадионе для журналистов развернули палаточный госпиталь с черными ширмами и раскладушками.

Кто-то был настолько шокирован увиденным, что я подумал, а где же тут реанимационные палаты с ИВЛ Александр Колесников российский корреспондент

При этом Колесников добавил, что, когда времени до встречи Путина и Трампа оставалось все меньше и корреспондентам надо было вставать, умываться и чистить зубы, они столкнулись с большими очередями к умывальникам.

Лавров прибыл в свитере с надписью «СССР»

Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Анкоридж вместе с послом Александром Дарчиевым. На вопрос журналистов, не испытывает ли он мандраж перед саммитом, дипломат ответил встречным: «А что это такое?»

Лавров признался, что уже бывал на Аляске раньше. Примечательно, что дипломат направился в отель в свитере с надписью «СССР».

Переговоры Путина и Трампа пройдут под охраной военных

Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 августа на военной базе Элмендорф–Ричардсон в 22:30 по московскому времени. Это первый визит действующего президента России в штат Аляска. Последний раз здесь был Борис Ельцин в 2005 году.

С российской стороны в переговорах, помимо Путина и Лаврова, примут участие министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель Кирилл Дмитриев.

Американскую команду возглавит Трамп, к которому присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф и министр финансов Скотт Бессент.

Сначала между Путиным и Трампом запланирована беседа тет-а-тет, о которой пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала: «Он [Трамп] хочет сесть напротив российского президента, взглянуть ему в глаза и понять, какого прогресса можно достичь». После этого стороны соберутся за рабочим завтраком.

Продолжительность встречи неизвестна. Губернатор Аляски Майк Данливи предположил, что разговор продлится несколько часов. Параллельно на базе будут проходить учения американских военных, которые, как уверяет Anchorage Daily News, обеспечат безопасность саммита.

Главной темой переговоров станет урегулирование конфликта на Украине.