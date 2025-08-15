Интернет и СМИ
Опубликовано видео с места размещения российских журналистов на Аляске

Олег Давыдов
Российских журналистов, которые прибыли на Аляску для освещения российско-американского саммита, разместили на спортивной арене Alaska Airlines Center. Видео с места снял корреспондент RT Егор Пискунов, кадры были опубликованы в Telegram-канале «RT на русском».

В ролике можно увидеть, что журналисты будут ночевать на раскладушках. Спальные места сотрудников прессы огорожены ширмами.

«За свою карьеру я очень много где побывал, много где ночевал, но на Аляске это что-то новенькое даже для меня. Я сначала думал, что это шутка, но нам сказали, что (...) все отели заняты», — сказал Пискунов.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени (11:30 по местному). По словам помощника президента России Юрия Ушакова, главы государств проведут беседу в формате тет-а-тет.

