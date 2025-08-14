«Зачем нам перемирие, если Зеленский отказывается выполнять его условия?» Что говорят военкоры о саммите Трампа и Путина на Аляске

Военкор Коц заявил, что Зеленский откажется выполнять условия перемирия

Чуть больше суток остается до начала переговоров главы России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Анкоридже. Ожидается, что президенты начнут встречу 15 августа в 22:30 по московскому времени. Главная тема — завершение конфликта на Украине. Впрочем, российские военкоры сомневаются, что на Аляске лидеры двух стран смогут найти вариант мира, который устроит и Россию, и Украину. Что они говорят об историческом визите Путина в США — в материале «Ленты.ру».

Околовоенные каналы ждут больших прорывов. Но не по теме Украины

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц призвал не испытывать иллюзий насчет перспектив предстоящей 15 августа встречи президентов США и России. Он напомнил, что в схожем ключе в августе 2014 года было заключено перемирие «Минск-1», а в феврале 2015-го — «Минск-2», которые на самом деле так и не стали основной для прочного мира и рассматривались Киевом и его союзниками как возможность для необходимой им передышки.

Ну какое перемирие в условиях, когда мы свою переговорную позицию поддерживаем силой. Зачем нам перемирие, если Зеленский отказывается выполнять его условия, озвученные президентом. Мы и военным путем их добьемся. А как режим прекращения огня использует Киев и европейские подстрекатели, мы отлично представляем. Об этом ясно сказала Меркель — «Минск-2» был нужен, чтобы вооружить Украину и подготовить ее к большой войне. Нам это надо? Александр Коц военный корреспондент

По его словам, никаких прорывных решений по Украине, которые могли бы моментально закончить военные действия, на подобной встрече принято быть не может, поскольку «их просто не существует в природе» и до их выработки еще предстоит пройти долгий путь.

Военная база ВВС США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске, где 15 августа 2025 года пройдет встреча Владимира Путина и Дональда Трампа Фото: Jeenah Moon / Reuters

Военный блогер Юрий Подоляка также уверен, что предстоящие 15 августа переговоры Путина и Трампа вряд ли помогут установить мир на Украине, поскольку для этого президенту США придется убедить своих европейских партнеров надавить на украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы тот существенно смягчил свою позицию.

Мне одному кажется, что эта схема имеет столько «подводных камней» (с учетом разногласий между Киевом и Москвой), что она практически не реализуема? Разве что чудо (Лондон и Киев отступят, и Зеленский откажется от всего, что сказал пару дней назад). Ждем... Юрий Подоляка военный блогер

Подоляка считает, что по итогам саммита на Аляске могут последовать глобальные прорывы, но не на украинском треке, в двусторонних отношениях США и России. Он уверен, что при этом «Трамп 100 процентов получает Нобелевскую премию мира (чего так хочет) и не особо мешает Москве решать свои проблемы на Украине». Блогер считает, что для Москвы это был бы наилучший вариант.

И это, как я понимаю, больше всего и бесит не только Киев, но и Лондон с Европой. Для них это наихудший вариант. Ведь Россия сразу перестает быть даже в их воспаленных мозгах страной-изгоем, а вновь становится одним из главных геополитических игроков мира, с которым президент США (без Европы) решат судьбы мира Юрий Подоляка военный блогер

Военкоры уверены, что Зеленский не имеет возможности пойти на уступки

Telegram-канал «ZАПИСКИ VЕТЕРАНА» пишет, что Трамп и Путин «встретятся, поговорят, обозначат друг другу свои позиции лично» — и больше ничего.

Военный диктатор Зеленский на мир на условиях России не пойдет. Мир для военного диктатора Зеленского — это равно смерть. Он установил на территории бывшей Украины такой режим, при котором он в мирных условиях существовать не сможет. А вот прорыва со стороны ВС РФ ожидать можно. Однако забегать вперед не стоит. Очень много нюансов и подводных камней «ZАПИСКИ VЕТЕРАНА» Telegram-канал

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Военный корреспондент Евгений Поддрубный, в свою очередь, обратил внимание на публикацию издания Axios, которое пишет, что Зеленский в текущей ситуации попал в клещи, которые являются для него фатальными: с одной стороны — успехи российских сил на фронте, с другой — растущее недовольство внутри Украины. Предстоящий саммит Путина и Трампа на Аляске, по мнению журналистов, может загнать Зеленского в «дипломатический угол».

И это очень мягкая, корректная оценка. Но еще одна сила, которая давит на главаря киевского режима, — националистические элементы на Украине. Как и во времена «Минских соглашений» в гипотетическом выводе ВСУ с территории Донбасса боевики видят капитуляцию. Любые «уступки» со стороны Киева украинские национал-радикалы воспринимают как «предательство», за которое Зеленскому придется отвечать уже перед хорошо вооруженными и опытными боевиками нацбатов Евгений Поддрубный военный корреспондент

Налеты дронов ВСУ сочли попыткой давления на Россию

Налеты украинских дронов на гражданские объекты в российских городах, в частности, 14 августа в Белгороде и Ростове-на-Дону, призваны повлиять на предстоящие 15 августа на Аляске переговоры Трампа и Путина, считают авторы Telegram-канала «МИГ России».

Накануне встречи на Аляске они массово атакуют гражданские объекты (Ростов, Белгород), чтобы подтолкнуть Россию к «воздушному перемирию», которое само по себе гораздо выгодней Киеву, чем Москве «МИГ России» Telegram-канал

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин также полагает, что главная цель атак дронов ВСУ на российские города в преддверие саммита на Аляске неслучайны. Он считает, что цель — спровоцировать Москву на ответные удары.

Удар по Ростову беспилотами. Один из самых прикрытых ПВО городов, учитывая линию фронта, проходящую через регион. И потому совершенно необъясним свободный пролет этого гадюшника с крылышками. Зачем это было сделано? Спровоцировать Россию на мощнейший удар по гражданским объектам на Украине, чтобы создать нужный переговорный фон. Мрази мечутся, как крысы по клетке, и щелкают чешуйчатыми хвостами Дмитрий Стешин военный корреспондент

Удар украинского дрона по Ростову-на-Дону, август 2025 года Кадр: Social Media via Reuters

Накануне, то есть еще до массированных налетов на российские города, Telegram-канал «Два майора» обратил внимание, что Киев активно пытается повлиять на переговорный фон.

«Зеленский пытается торпедировать заданный высокими сторонами информационный фон, вытащив из прошлого замшелую переделанную пропагандистскую формулу "ни слова об Украине без Украины"», — констатировал канал.

Армия России повлияла на переговорный фон еще сильнее, считают военкоры

Формированием переговорного фона перед предстоящими на Аляске переговорами президентов России и США занимаются не только ВСУ, но и Вооруженные силы России, отмечает Telegram-канал ZERGULIO. Причем результаты работы российских военных заметны непосредственно по изменению положения линии фронта.